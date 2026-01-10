【ラ・リーガ第19節】(コリセウム・アルフォンソ・ペレス)ヘタフェ 1-2(前半0-1)ソシエダ<得点者>[ヘ]フアンミ(90分)[ソ]ブライス・メンデス(36分)、ジョン・アランブル(90分+6)<警告>[ヘ]アラン・ニョム(22分)、イスマイル・ベフーシャ(90分+2)[ソ]ジョン・アランブル(63分)観衆:7,497人└久保建英が90+6分に劇的CKアシスト!!3戦連続ゴール関与!! 新体制ソシエダを6試合ぶり白星に導く