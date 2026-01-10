[1.9 ラ・リーガ第19節 ヘタフェ 1-2 ソシエダ]ラ・リーガは9日、第19節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがヘタフェに2-1で勝利した。久保は古巣との対戦で90分間フル出場。チームは後半45分の失点で一時嫌なムードが漂ったが、同アディショナルタイム6分に久保の右CKからDFジョン・アランブルが劇的な決勝ゴールを決め、6試合ぶりの白星を収めた。久保は3試合連続の得点関与となった。ソシエダはペッレグリーノ・マタ