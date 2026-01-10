◆１月放送プログラムハチャトゥリアン作曲：チェロと管弦楽のためのコンチェルト・ラプソディショスタコーヴィチ作曲：交響曲第15番 指揮：セバスティアン・ヴァイグレチェロ：北村陽2025年10月21日サントリーホール◆音楽監修新井鷗子の演奏レビューチェロを弾くことに何の恐れもない余裕の超絶技巧。恐るべき2004年生まれの北村さん。民謡風の物悲しいメロディをセンチメンタル過剰にならず、硬質な音色と客観的