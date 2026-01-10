2010年代、日本の映像メディア界に到来した、性的マイノリティを描く「LGBTブーム」。その背景と現在にまで至る動きは？一方、作品数こそ増えたが、そこには大きな偏りがあり課題は残る。他者との親密で多様な関係のあり方を想像していくためにはどうすべきか。金沢大学・人間社会研究域准教授の久保豊氏による論考。「性的マイノリティの描かれ方」研究のこれまで『ハートネットTV』の2025年9月22日放送回「放送100年・福祉をつな