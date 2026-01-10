指揮官がMLBネットワークに出演、昨季の“事件”を振り返る米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が昨年のシーズン中、デーブ・ロバーツ監督を驚かせる一言を放っていたという。米専門局「MLBネットワーク」公式Xが公開したのは指揮官へのインタビュー。マリナーズなどで活躍した元選手ハロルド・レイノルズ氏からの「100マイル（約161キロ）の球を投げ、三振を奪う。球場外へかっ飛ばすホームランを打つ。これが私が見た中で