お笑いコンビ「９番街レトロ」の京極風斗（３０）が、９日までにコンビの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。機内で意識を失って倒れていたことを報告した。「京極が飛行機内で気失ってぶっ倒れた」というタイトルの動画で、京極は３、４日に体調不良で劇場でのライブを休演したが、その際の体調不良について説明した。京極は福岡への移動のため羽田空港からの飛行機に乗っていたところ、急な悪寒に襲われたという。「寝て