地震や台風など、自然災害への備えがこれまで以上に重視されている今、自宅での防災対策に関心を持つ人も増えています。株式会社NEXERはこのほど、Osametと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「防災グッズを備えていそうな芸能人」についてのアンケート結果を公開した。 【調査結果】防災グッズを備えていそうな芸能人ランキング 3位は「タモリ」（61票）が入った。。主な意見として「あらゆることに詳しくて、備