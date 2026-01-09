本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-BOX」の2025年暦年（1月～12月）における販売台数が201,354台となり、新車販売台数（登録車含む）において4年連続、軽四輪車部門では11年連続の年間首位を獲得したと発表した。 今回の受賞では、室内空間の広さや安全運転支援機能「Honda SENSING」の全タイプ標準装備、優れた燃費性能と操縦性が高く評価された。累計販売台数は約294万台に達し、今後も多様なライフスタイルに応えるモ