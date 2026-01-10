“タイプロ”（『timelesz project -AUDITION-』を経て新たな一歩を踏み出したtimelesz原嘉孝が、バレーボール男子日本代表ドキュメンタリー映画『GRIT−バレーボール男子日本代表 栄光への始発点−』（1月9日より3週間限定公開）でナレーションを担当。学生時代の原体験と重なる作品を通し、2026年への思いを明かした。【動画】石川祐希選手・高橋藍選手コメント到着映画は、2025年5月の代表招集から、6月開幕の「バレーボ