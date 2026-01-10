【アスペン（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ、ハーフパイプ第4戦で女子優勝の小野光希（バートン）、3位の冨田せな（宇佐美SC）、4位の工藤璃星（TOKIOインカラミ）がミラノ・コルティナ冬季五輪代表を確実にした。