セブン‐イレブン・ジャパンは、商品づくりの姿勢をこれまでの「安定供給前提」から「攻めの開発」へと転換している。阿久津知洋社長は「これまで2万1千店への安定供給を最優先にしてきた結果、開発の幅が狭くなることがあった」とし、数量限定・期間限定の商品も積極的に認める方針に転換したと話す。9月に発売した「旨さ相盛おむすび」や11月の「水素焙煎コーヒー」は、新規客層を呼び込み、11月の「セブンカフェ」売上は前