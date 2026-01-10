ラ・リーガ第19節が10日に行われ、ヘタフェとレアル・ソシエダが対戦した。レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英はフル出場。BチームのDF喜多壱也はベンチ外だった。レアル・ソシエダは36分、ボックス付近でルーズボールに反応したブライス・メンデスがボレーシュートを叩き込んで先制に成功。1点リードで折り返す。1点差のまま迎えた90分、レアル・ソシエダはセットプレーからフアンミの同点弾を許し、ヘタフェに追いつ