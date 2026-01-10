「医療費控除で10万円以上かかったらお金が戻る」と聞くと、家族4人分のレシートを整理してギリギリ超えるかもしれない時、手間に見合うものなのかどうか迷いますよね。ここではその疑問に対して、制度の仕組みと確定申告の価値をわかりやすく整理して説明します。 医療費控除とは何か？ 医療費控除とは、1年間に自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を所得から差し引ける制度です