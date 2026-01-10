松本清張はデビュー作「西郷札」も直木賞候補作となりましたが、1952（昭和27）年に「三田文学」に掲載された４作目の「或る「小倉日記」伝」で芥川賞を受賞します。「或る「小倉日記」伝」を強く推し、将来の清張の姿を見通す選評を寄せたのは、あの有名作家でした。※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』より一部を抜粋・編集したものです。「候補作の横滑り」が可能だ