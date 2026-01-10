シボレー・コルベット Z06をマイナーチェンジゼネラルモーターズ・ジャパンは、ハイパフォーマンス・スポーツカー『シボレー・コルベット』の高性能モデル『Z06（ズィー・オー・シックス）』を一部改良し、2026年1月9日より販売を開始するとともに、初の特別仕様車『サントリー二・エディション（Santorini Edition）』を設定。東京オートサロン2026で初お披露目した。【画像】シボレー・コルベット Z06とハイブリッドモデルのEレ