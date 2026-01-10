広島の新人９選手が９日、都内で行われたＮＰＢ新人選手研修会に参加し、ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝はルール順守の徹底を肝に銘じた。まず印象に残ったのはアンチドーピングの講義。基礎的な知識はあったが、より細かい内容は新鮮だった。「自分もいろんなサプリメントを飲む。そこは初めての学びだったかな。気をつけないと、自分の野球生命にも関わると思いました」と真剣に受け止めた。薬物乱用やオンラ