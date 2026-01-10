広島・黒原拓未投手（２６）が９日、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で自主トレを行った。昨季は５月に左膝の手術を受け、１軍登板なし。復活を目指すシーズンを前に、無心で勝ちパターン入り奪取を決意した。結果を出すことで、支えてくれた人たちに恩返しすると誓った。鋭く伸びた球筋が復活への号砲だ。黒原がキャッチボールで投じた球は、きれいな回転を描いて益田のグラブに吸い込まれた。昨年５月に手術を受けた左