キャディバッグの買い替えなどで、新たに購入しようとしている方へ、今回はPINGから発売されたおすすめのキャディバッグを紹介します。 “軽さ”と“使いやすさ”を極めた最強キャディバッグ SPEC ●素材／ 合成皮革（PU）●サイズ／ 9.0型●重量／約2.9kg ●カラー／ NAVY、WHITE、BLACK、SILVER ●価格／ 2 万9700 円 この夏、PING から発売された「エクストラライト（CB-U2505 XLT）」は、軽量・多機能