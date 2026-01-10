気象台は、午前8時11分に、波浪警報を輪島市、珠洲市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・輪島市、珠洲市に発表 10日08:11時点能登では、10日昼過ぎから高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小松市□なだれ注意報10日にかけて注意■輪島市□波浪警報【発表】10日昼過ぎから11日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間11日未明予想最大波高7m■珠洲市□波浪警報【発表】