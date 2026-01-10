広島の会沢翼捕手（３７）が９日、堂林翔太内野手（３４）とともに鹿児島市の烏帽子山最福寺で１０年連続１０回目の護摩行に臨んだ。「己に勝つ」という思いで炎と向き合った。節目のプロ２０年目のシーズンに向けて、豊富な経験でチーム全体の成長を後押ししていく考えを示した。毎年継続することが困難な荒行に臨むこと、気づけば１０年。「やらないと気持ち悪いというか、スイッチが入る。『よっしゃ行くぞ』って気持ちにさ