三連休と聞くと、独身時代には心が弾んだものでした。しかし結婚し、家庭を持つようになると、その響きがまったく違って聞こえることもあります。家族全員が揃って在宅する三連休には、実はため息をついている母親たちが少なくないのです。【漫画】はぁ…三連休に母は思わずため息…（全編を読む）中学生の息子は部活もなく、友達とも約束なし。夫も特に予定がなく、家族全員がそろって家で過ごす三日間――。その中心にいる「母」