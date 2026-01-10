雨風防ぐ「ドア付」登場2025年12月28日、ビークルファンから3輪モデル「アーバントライカー」のドア付きモデルを発売しました。アーバントライカーは、車検や車庫証明が不要な手軽さと、雨風をしのげる快適性が特徴。【画像】超良さそう！ これが「3人乗れるモデル」です。画像で見る！（10枚）一方で、最高速度60km／hでの「高速道路走行可能」というスペックに対し、SNSでは実用性への期待と安全性への懸念で意見が割れて