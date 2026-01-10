私はマユミです。娘のサラはすくすくと育って、ついに成人式を迎えるまでになりました。あんなに小さかったサラが華やかに着飾って出かける様子を見て、私は感無量。成人式の朝には、夫とサラが呆れるほどたくさんの写真を撮ってしまいました。きっとどこの家の母親も、自分の娘が振袖を着る姿には感動するものなのではないでしょうか。その後、成人式から帰宅したサラが話してくれた出来事に私はびっくりしてしまいました。サラが