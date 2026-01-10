9日、日本ゴルフ界で新たな“プロツアー”が産声をあげた。最新のゴルフシミュレーターを使用して行われるハイブリッドeスポーツゴルフツアー『TGXシリーズ』だ。【写真】渋野日向子と原英莉花もTGXで戦っていた同シリーズはチーム戦で行われ、全6チームが参加。文京区のIMMシアターで行われた開幕戦には、そのうち男女プロゴルファー3人で構成された東京スターズ、大阪ノイズ、中部ガーディアンズ、北海道・東北ノーザンアイスの4