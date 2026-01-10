和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯和歌山グランプリ（G3）」は2日目を迎える。初日4R一次予選。武田豊樹（52＝茨城）が河合佑弥の先行に乗る番手戦から、伊藤旭の捲りをけん制し、最後は前へ。52歳のバースデー勝利を飾った。「いい競走を1走でも多くできるように頑張りたい」シンプルな言葉で語ったレジェンド。健在ぶりをアピールした。