モデルのラブリ（36）が9日、自身のインスタグラムを更新し、昨年をもって15年所属していたアーティストピラミッドを退所したことを報告した。【写真】お腹ふっくら！第2子妊娠中のラブリ事務所退所の報告文インスタでは「このたび、15年間所属しておりましたアーティストピラミッドを、昨年をもって退所したことをご報告させていただきます。ラブリとして出会いと経験の土台を与えていただきました。私の在り方をいつも信じ