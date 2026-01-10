【その他の画像・動画等を元記事で観る】鳥取県出身のアーティスト「jo0ji」（読み：ジョージ）の新曲「よあけのうた」が、1月8日から放送がスタートしたTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のEDテーマに決定した。「よあけのうた」は1月10日に配信リリース。配信ジャケット写真も公開された。なお、3月4日に本作のCDパッケージの発売も決定しており、通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態でリリース。通常盤は虎杖悠仁の線画に