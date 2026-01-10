５日からの週は、週末の米雇用統計をにらんだ展開。ドル円は157円台の定着をめぐる攻防が続いた。週初は高市政権の拡張財政警戒に伴う「日本売り」や株高を背景に157円乗せの場面も、その後はベネズエラ情勢の不透明感や利益確定売りで156円台へ押し戻されるなど上下動。しかし、週後半の一連の米経済指標が底堅くFRBの早期利下げ期待が後退したことで、再び157円台乗せ。8日NY期限の157.00円の35億ドルという巨額オプションの引