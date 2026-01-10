◇スペイン1部第19節Rソシエダード2ー1ヘタフェ（2026年1月9日ヘタフェ）スペイン1部レアル・ソシエダードは9日、敵地ヘタフェ戦で2ー1と勝利。日本代表MF久保建英（24）が同点に追いつかれた直後の後半アディショナルタイム、右コーナーキック（CK）からベネズエラ代表DFアランブル（23）の決勝弾をアシスト。劇的決着でリーグ戦6試合ぶりの白星を手にした。決勝弾のDFアランブルは試合後「2点目（追加点）をもっと早く