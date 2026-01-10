女優の大政絢（34）が10日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。温泉の絵文字などを添えた大政。富士山越しの絶景をバックにオフショットを撮影した。ブラウンを基調にした温かそうなコーディネート。「とても美しい場所でまったりできた日」とつづった。ファンからは「コーデ可愛いです」「美しすぎます」「ayaさんの笑顔が大好き」「いい景色」「ママには見えない」「おしゃれに身を包み素敵な景色でゆっ