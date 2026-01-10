焼肉レストランの安楽亭では、2026年1月10日から12日の3連休に「飲み放題半額キャンペーン」を開催します（コスモス店、ぼたん店を除く）。新年会やお祝い事にもぴったり1月10日から12日までの期間中、焼肉と一緒に楽しめる飲み放題メニューが半額に。ライトパックは、通常価格1450円（税込1595円）のところ、半額の725円（税込797円）で楽しめます。また、生ビールパックは、通常価格1880円（税込2068円）が940円（税込1034円）に