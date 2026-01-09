目まぐるしい時代の変化に伴い、日々強いストレスやプレッシャーを感じている方が大半を占める世の中になりました。 いつの間にか疲れた状態が日常的になっており、それゆえに危機感を抱いている方はほとんどいないことでしょう。 しかし、疲労の中にも「慢性疲労症候群」という立派な疾患があることをご存じでしょうか。 あなたが通常の疲れだと我慢していたその症状も、実は「慢性疲労症候群」によるものかもしれません