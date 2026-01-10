久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地１月９日に開催されたラ・リーガの第19節で、ヘタフェと対戦。２−１で勝利した。この試合に右サイドハーフでフル出場した久保が、劇的な決勝ゴールを演出する。90分に１−１に追いつかれて迎えた96分、自ら獲得したCKのキッカーを務めると、相手GKが触れない絶妙のボールを供給。DFホン・アランブルがヘッドで決めた勝ち越し点をアシストしてみせた。 この正確なキックに