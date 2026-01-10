Image: Shutterstock 投資家はどちらを選ぶ？Googleの親会社Alphabet（アルファベット）の時価総額が今週、3兆8800億ドル（約601兆4000億円）となり、Appleの3兆8400億ドル（約595兆2000億円）をわずかに上回りました。CNBCは、AlphabetがApple抜いたのは2019年以来初めてのことだと伝えています。この2社がバチバチと直接対決をしていたわけではないんですが、この状況がこのタイミングで起