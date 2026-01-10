週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、我が家では当たり前！だけど他の家では考えられないユニークなルールを調査！《出演》佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）《街の皆さんのマイハウスルール》・テレビで野球観戦中は家族全員絶食ルール・新年は毎年腕相撲と共に！ルール・急いでる時、限定！土足ＯＫルール・タイパ重視！靴下クルッとルール・風呂キャン防止？入浴確認点呼ルール・チ