プロ野球・阪神、オリックスで活躍した能見篤史さんが9日、都内で行われたNPB新人研修会で講義を行いました。「先に言っておきます。非常に厳しい世界。ここにいる全員が活躍できる世界ではない」冒頭から厳しめの言葉を投げかけた能見さんは、「球団の練習は努力とは言わない。そこからプラスアルファでやることが自分の身に付く。悔いなく終われることが大事。『もうちょっとやれた』という思いを少なくしてください。それには日