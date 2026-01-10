ディリの自宅で韓国語を学ぶオリビオ・コリア・カルバリョさん＝2025年10月（共同）21世紀最初の独立国である東ティモールが2025年10月、東南アジア諸国連合（ASEAN）11番目の加盟国となった。加盟を「名誉」と喜び、これを起爆剤とした新たな産業創出に期待する声が上がる。だが国民の約4割が貧困層を抜け出せず、若者は職を求め海外に流出しているのが実情だ。脆弱な法制度を狙った国際犯罪グループもはびこり、課題は山積して