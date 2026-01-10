伊勢崎オートのG1「第49回シルクカップ」は3日目を迎える。前々節の川口スーパースターシリーズ戦、前節の川口正月開催とエンジンは高いレベルで安定している金山周平（47＝伊勢崎）。地元に戻ってきてのG1でもそのパワーは健在だ。初日3着で迎えた2日目5R。10線最内の2枠からしっかりと逃げ展開に持ち込むと、追ってくる早川らスピード自慢の面々を制してシリーズ初白星ゲットに成功した。「エンジンは変わらずいい状態」