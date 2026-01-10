NYダウ平均株価の推移【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比237.96ドル高の4万9504.07ドルと、終値の最高値を更新して取引を終えた。昨年12月の米雇用統計で失業率が改善したことが好感された。ダウ平均は5万ドルの節目に再び接近しつつある。ただ雇用統計では、非農業部門の就業者数が前月から5万人増にとどまり、市場予想を下回った。雇用を巡る指標がまちまちの内容だったこ