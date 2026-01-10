俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、新たにスタート。今回は、前原瑞樹が演じる甚助を紹介する。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…前原瑞樹が演じる甚助は、豊臣兄弟の妹・あさひの夫。のちの副田吉成。天真爛漫（らんまん）なあさひとは良き夫婦となる。弥助同様、小一郎たち行動を共にすることに。大河ドラマ