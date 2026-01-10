Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。掃除機を出すほどでもないけれど、このホコリは気になる… 。そんな日常の些細なストレスを解消すべく試してみたのが2WAYエアダスター「AIRSTORM PRO」です。今回は、実際に私が家や車で使い倒してみたリアルな感想をお届けします。コンパクト感と重厚感が共存