Photo: 青山 鼓 ゴルフって、結局のところ「迷い」との戦いなんですよね。 残り150ヤード、打ち上げ。7番アイアンで届くのか、それとも6番なのか。バンカー越えを狙うか、手前に刻むか。そういう判断を、毎回キャディさんに聞けるわけでもなく、セルフプレーで悩む週末ゴルファーは多いはず。そんな我々に、ファーウェイが本気のデジタルキャディを用意してくれました。「HUAWEI WATCH GT 6