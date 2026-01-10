WTTチャンピオンズ・ドーハ卓球のWTTチャンピオンズ・ドーハは現地7日に開幕。男子シングルスでは、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が1回戦で同11位の向鵬（中国）を3-0、2回戦では同40位の周啓豪（中国）を3-1で下し、ベスト8入りを果たした。中国メディアは結果を残せない若手選手に頭を悩ませている。張本は卓球王国・中国でも4番手に位置する実力者を寄せ付けなかった。第1ゲームを11-4で圧倒すると、第2、3