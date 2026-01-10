猫ちゃんが爪とぎができるハウス（以下爪とぎハウス）からものすごい形相で出てきて…？まるで江戸時代に描かれた屏風絵のような大迫力の光景は41万6千回を超えて表示され、2万8千件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『虎の屏風かと』ハウスからでてきた６歳のネコ→あくびをした結果…『迫力ありすぎる光景』】 屏風から出てきた猫 X（旧Twitter）アカウント『@mikan1101』に投稿されたのは、今まさに爪とぎハ