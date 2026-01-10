俳優マット・デイモン（55）は、新作映画「オデュッセイア」のため、高校時代の体重まで減量したという。クリストファー・ノーラン監督最新作でギリシャのイタキ島の王オデュッセウスを演じるため、グルテンフリーの食生活と過酷なトレーニングで167ポンド（約76キロ）まで落としたことを明かした。 【写真】すんごいボーボーデイモンの「オデュッセイア」の髭は本物だった NFLスタ&#