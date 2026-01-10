不世出のロック・ミュージシャン、デヴィッド・ボウイが１月10日に没後10年の命日を迎える。2016年の同日に肝臓がんのため69歳で死去。その２日前の誕生日には、約半世紀に及ぶキャリアの到達点とも評される傑作アルバム「★」（※読み方は「ブラックスター」）をリリースしていた。節目の年、改めてその足跡や遺作「★」の魅力などについて、ボウイ研究の第一人者として数々の著書がある音楽ジャーナリ