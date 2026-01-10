SC相模原が新シーズンのユニフォームデザインを発表SC相模原は1月5日、2026年2月に開幕する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で着用する新ユニフォームデザインを発表した。ホームタウンの花をモチーフにした斬新な一着に、ファンからは「その発想はなかった」「おおー、レインボー！」と大きな反響が寄せられている。今回発表されたFP1stユニフォームのコンセプトは「ジモトアイユニフォーム」。武藤雄樹や西山拓実、瀬沼優