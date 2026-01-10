FC今治が新ユニフォームを発表FC今治は1月7日、明治安田J2・J3百年構想リーグおよび2026/27シーズンで使用する新ユニフォームのデザインを発表した。あわせて、同日午前10時より第一次受注販売を開始している。デザインコンセプトは「Wake Stripe 2.0」。2024〜2025シーズンのテーマを継承しつつ、来島海峡を行き来する船舶が織りなす無数の航跡波（Wake）を幾何学模様の総柄で表現。ピッチを縦横無尽に駆け抜け、ゴールへ向か