タブレットを支えるツールとしては、タブレットをがっちりつかんで保持するタブレットアームや卓上に置いて使うタブレットスタンドがあります。サンワサプライの「タブレットスタンド(回転式・アルミ製) PDA-STN87S」は、台座の軸を360度回して向きを変えられるのが特徴のスタンド。サンワサプライから2025年冬のプレゼント企画用に提供してもらったので実際に使ってみました。PDA-STN87S【タブレットスタンド（回転式・アルミ製）