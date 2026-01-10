40歳と言えば、論語にある「40歳にして惑わず」という言葉に由来し、「不惑」と呼ばれている。今回は、迷うことなく自分の道をエネルギッシュに切り開いている1986年生まれ、今年40歳になる女優陣を紹介したい。その若々しさから「え？この人も今年40!?」と驚くこと間違いなし！【写真】40歳になる1986年生まれ人気女優全8人をチェック■ 石原さとみ／1986年12月24日生まれ石原さとみは今年のクリスマスイブに40歳になる。20